Glasvezel rukt snel op in West-Brabant, over vijf jaar 85 procent huishoudens aangesloten

Ruim honderd kilo pillen gevonden in sloot Hooge Zwaluwe, vermoede­lijk XTC: ‘Stel dat kinderen dachten dat dit snoep was’

24 juli HOOGE ZWALUWE - In een sloot bij Hooge Zwaluwe is in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan 100 kilogram pillen gedumpt. Dat meldt de politie. Die neemt de zaak erg serieus en wil weten wie er achter de dumping zit. ,,Alhoewel de pillen nog getest moeten worden, gaan we ervan uit dat het XTC-pillen zijn.”