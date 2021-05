Glasvezel en 5G voor Havenbedrijf Moerdijk

,,Het is belangrijk dat we als havenbedrijf nu investeren in zendmasten zodat wanneer het 5G-netwerk op volle snelheid draait, providers meteen de lucht in kunnen", zegt Ferdinand van den Oever, directeur havenbedrijf. ,,Dat doen we in eerste instantie met KPN.”

De uitrol bestaat, naast het plaatsen van zendmasten voor het mobiele 5G-netwerk, ook uit de aanleg en uitbreiding van een glasvezelnetwerk op het haven- en industrieterrein en het nog aan te leggen Logistiek- en Industrial Park. Dat is nodig omdat zowel het havenbedrijf als de bedrijven steeds meer data gebruiken.

Robots

Door de investering in het netwerk ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden in de haven. ,,Dan moet je denken aan de beveiliging van het industrieterrein”, zegt Van den Oever. Zo zet het havenbedrijf intelligente camerasystemen in en registreren sensoren de vervoersbewegingen over weg en spoor.

Dat vraagt om een digitale snelweg met voldoende bandbreedte. Maar ook in de logistiek en bij bedrijven als Shell is een ultrasnelle netwerkverbinding cruciaal. Zo maakt het nieuwe netwerk, waarvan de glasvezel over anderhalf jaar gereed moet zijn, de inzet van autonome robots mogelijk.

Van den Oever hoopt, door te investeren in het 5G-klaarmaken van het haven- en industrieterrein, dat andere providers ook aanhaken. ,,De masten staan er straks, dat maakt de instapkosten een stuk lager.”