Glasrecyclingbedrijf Maltha verliest rechtszaak en moet dwangsom betalen vanwege stofoverlast

HEIJNINGEN - Glasrecylcingsbedrijf Maltha in Heijningen moet een dwangsom van 2000 euro betalen aan de gemeente Moerdijk omdat het de milieuvergunning heeft overtreden. Het bedrijf was daar tegen in beroep gegaan bij de rechtbank, maar die concludeert dat de gemeente de 'boete' terecht heeft opgelegd.

De afgelopen jaren hebben omliggende bedrijven regelmatig bij Moerdijk geklaagd over stofoverlast, afkomstig van Maltha. Dat verwerkt glas tot stof zodat het opnieuw gebruikt kan worden om flessen mee te maken. Met name bij het transport en het laden van het stof komen er deeltjes vrij die zich over de omgeving verspreiden, vooral als het hard waait.

In 2018 is een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf vastgesteld en daarin staat dat het stof zich niet verder dan twee meter mag verspreiden. En Maltha alles moet doen om die overlast te voorkomen. In 2019 en in januari 2020 zijn in totaal drie keer overtredingen geconstateerd. Reden voor de gemeente een dwangsom te innen.

Wolk van glas

De laatste keer stortte een shovel grove glasdeeltjes in een container. Het bedrijf stelt dat de wolk die daarbij vrijkwam en door een handhaver op een filmpje werd vastgelegd waterdamp zou zijn. Doordat de glasdelen warmer waren dan de buitenomgeving zou de damp zijn ontstaan. De gemeente weersprak dat, zei dat het glasdeeltjes waren die vrijkwamen en de rechter volgt Moerdijk daarin.

Quote Eiseres heeft niet kunnen verklaren waarom die wolk niet eerder zichtbaar was Rechter

Hij constateert dat op het filmpje is te zien dat de wolk er niet was voor het materiaal in de container werd gedeponeerd. ,,Eiseres heeft niet kunnen verklaren waarom die wolk niet eerder zichtbaar was. Indien na het storten in de container waterdamp zou opstijgen van warme glasscherven, dan zou dat ook al eerder te zien moeten zijn”, aldus de rechter.

Overkapping

Matha maakte ook bezwaar tegen de in haar ogen veel te zware eisen die de gemeente in de milieuvergunning stelt om stofoverlast tegen te gaan. De wet zou alleen maar over een 'inspanningsverplichting' spreken en een absolute plicht is in de ogen van het bedrijf dus onrechtmatig. De enige oplossing om de stofdeeltjes binnen twee meter te houden is een overkapping. Maar die is zo kostbaar dat die investering onredelijk is, aldus Maltha.

Maar ook dat ziet de rechter anders. ,,De rechtbank acht niet aannemelijk dat er geen werkbare oplossingen zijn om de stofemissie binnen de twee meter te houden. Ter zitting heeft eiseres betoogd dat een overkapping de best beschikbare techniek zou zijn, maar dat een dergelijke overkapping onbetaalbaar is. Daargelaten of het een overkapping moet zijn, kan naar het oordeel van de rechtbank niet gezegd worden dat een investering in het voorkomen van visuele stofemissie op twee meter van de bron, onevenredig bezwarend is.”