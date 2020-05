Gijsje (82) is druk en blij met verenigingsleven in haar dorp Moerdijk

Drie mannen aangehou­den in twee drugszaken in Oud Gastel

11:51 OUD GASTEL - Drie mannen zijn maandagavond door de politie in Oud Gastel aangehouden wegens drugsbezit. Het gaat om twee zaken. Een 38-jarige man in een auto op de Aanwas en twee mannen van 32 en 35 jaar uit Roosendaal en Zevenbergen in een auto op de Prinsessenlaan.