Gezocht: nieuwe voorzitter van kinderboerderij in Zevenbergen

Het gaat prima

Vuurwerk

Sprekend over oud en nieuw: de dieren hebben die volgens Frans en Anneke goed doorstaan. Dat had anders kunnen zijn: ,,We lazen in de Moerdijkse Bode dat een boa er geweest is om jongeren weg te jagen die vuurwerk op de dieren gooiden. Daar waren we verbaasd over. We hebben er zelf niets over gehoord. We zijn meteen wezen kijken en hebben in de wei geen sporen van vuurwerk gevonden. Er zal best iets gebeurd zijn, maar het kan ook niet veel voorgesteld hebben. Gelukkig maar.”