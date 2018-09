Gezelligheid voorop bij de Polderchallenge in Standdaarbuiten

STANDDAARBUITEN - Met vastgebonden benen over hooibalen springen, via een glijbaan de Mark in en als afsluiter van een metershoge glijbaan af. Wie de Polderchallenge van afgelopen zondag in Standdaarbuiten wilde afmaken moest er alles voor uit de kast trekken. De brandweerslangdouche op het eind werd door de deelnemers dan ook zeker op prijs gesteld.

Het is net na het middaguur, alleen de zes-kilometerdeelnemers moeten nog beginnen. Een groepje is net gestart, de volgende club doet alvast mee aan de warming-up. Per groep van vijfentwintig mensen gaan ze de route af. Een groepje van vijf staat nog bij de start, op de achterkant staan de woorden 'Gisteren waren we beter'. "Zo hebben we ons genoemd voor vandaag!", zegt Ivo Denissen. "We doen puur voor de fun mee, het is nou het tweede jaar voor ons." Ploeggenoot Martijn Bakx: "Waarom we niet de twaalf of achttien kilometer doen? Nou, het moet wel leuk blijven voor ons, dat we het met z'n allen kunnen uitlopen en het gezellig blijft." Corné Uijtdewilligen: "Vorig jaar vond ik de watermuur het leukst, dat was een vlakke plaat met hier en daar een blok opgeschroefd en daar ging water overheen. Dan moest je via de blokken zo omhoogklimmen. Ze zeggen dat die er dit jaar weer is, dus ik heb er zin in!"

Brede sloot

Tin Nagtzaam heeft net de twaalf kilometer afgerond. "Was voor mij de vierde keer dat ik meedeed, afgelopen keren deed ik de zes kilometer. Dat verschil merk je wel zeker! Maar het is wel goed gelukt verder. Waarom ik meedoe? Nou, het is in mijn eigen dorp en ieder jaar is het weer een stukje beter en leuker. De leukste hindernis dit jaar zat ver in het midden. Toen moest je door een brede sloot heen lopen en door een net en twee touwen omhoog klimmen. Die was ook het zwaarst. Ik doe wel vaker mee aan zulk soort hindernislopen, maar deze vind ik toch wel een stuk gezelliger. Hier zijn het natuurlijk ook mensen uit mijn dorp."