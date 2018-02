Gewonden bij forse aanrijding tussen twee voertuigen in Zevenbergen

Update Zevenbergse stoet past perfect en meet zich met de besten

14 februari ZEVENBERGEN - Het bewijs werd geleverd in een zonovergoten Zeuvebultelaand. Carnavalswagens uit de lichtjesoptocht van Standdaarbuiten kunnen ook schitteren in het felste zonlicht dat februari te bieden heeft. De optocht van Zevenbergen staat te boek als de apotheose van het Moerdijkse bouwseizoen. De bouwclubs leggen nog één keer alle eer in hun verbluffende creaties. En niet voor niets: aan de dranghekken op de Markt staat het rijen dik.