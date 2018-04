Gewonde man gevonden in bosjes leidt tot grote hennepvondst in Noordhoek

Slachtoffer gooit steen naar auto waarin twee inbrekers zitten in Noordhoek

10 april NOORDHOEK – Twee inbrekers zijn maandagmiddag opgepakt omdat ze eerder op de dag hebben geprobeerd om in te breken bij een woning in Noordhoek. De verdachten van 45 en 52 jaar zijn na een zoekactie in Dordrecht opgepakt. Volgens de politie is dat te danken aan de bewoner van het huis en aan twee alerte getuigen.