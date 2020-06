Gewonde bij bedrijfsongeval in Moerdijk

Video Steeds meer nieuwe hobbyvis­sers sinds de coronacri­sis: ‘Ik zit nooit meer alleen langs het water’

8 juni Sinds de coronacrisis wint de hengelsport in Nederland flink aan populariteit. Landelijk verdubbelde het aantal nieuw uitgegeven vispassen in de periode tot en met mei, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in onze regio zien visclubs het ledenaantal de laatste maanden explosief stijgen.