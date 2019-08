Gevaarlijke kruising Huizersdijk Zevenbergen: daar is dan eindelijk de aanpak

Et­ten-Leur­se scooterrij­der zonder rijbewijs heeft in Zevenber­gen 44 zakjes hennep op zak en wordt aangehou­den

11:55 ZEVENBERGEN - Een 39-jarige man uit Etten-Leur is donderdagavond aangehouden op de Willem-Alexanderlaan in Zevenbergen mede omdat hij 44 gripzakjes met hennep op zak had. Ook had hij vermoedelijk gestolen scooteronderdelen bij zich en reed hij zonder rijbewijs op een niet goedgekeurde scooter.