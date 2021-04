Gevaar is geweken bij brand in houtpalletsbedrijf in Moerdijk, brandweer blijft voor nazorg

MOERDIJK - In een bedrijfspand aan de Vlasweg in Moerdijk heeft zondagavond brand gewoed. Het vuur was moeilijk te bestrijden waardoor de brandweer met meerdere eenheden uitrukte. Van buitenaf was alleen rookontwikkeling te zien. Rond 21.30 uur was de brand onder controle.