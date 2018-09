Gestolen barbecues leiden agenten naar drugslab in Hoeven

Compromis terrassen Willemstad in zicht

24 september WILLEMSTAD - Dat de terrassen in de Voorstraat in Willemstad doordeweeks om 23.00 uur dichtgaan en in het weekend om middernacht. Dat is een compromis waar inwoners en de burgemeester na een ruim uur praten en discussiëren in Gebouw Irene het over eens konden worden. De horeca, maandagavond ook aanwezig, wil eerst nog vergaderen voor ze met een reactie komen.