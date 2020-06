Geslaagd of niet? Zo kregen leerlingen van het Markland het te horen

De vlag kan uit

De leerlingen ontvangen op dezelfde dag via de post hun cijferlijst - het resultaat van de schoolexamens gedurende de eindexamenjaren - een Marklandvlag en een uitnodiging voor de diploma uitreiking die per klas op verschillende dagen begin juli plaats zal vinden.

De eindexamenkandidaten worden dan met hun ouders verwelkomd om alsnog een feestelijk tintje te geven aan, volgens rector Richard Govers: ,,uitzonderlijke resultaten in een bijzondere periode." Want van de 244 leerlingen heeft er maar één een RV - een resultaatverbeteringstoets.

‘De euforie, dat mis je’

Overigens is de situatie niet helemaal uniek volgens Govers, want dit is de tweede keer in de geschiedenis van de eindexamens. Ook in 1945 werden die, vanwege de oorlog, niet afgenomen.

Teamleider van de MAVO afdeling Herman Verschuren is al met al wel tevreden over de gang van zaken van de afgelopen maanden. "Het is jammer van de spanning van de examens en dan de ontlading, de euforie, dat mis je. Maar we maken van de diploma uitreiking die overigens gestreamd wordt, toch iets bijzonders. We verwachten de leerlingen in ieder geval gala!"