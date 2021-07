Geschaarde vrachtwagen op A17, snelweg tussen knooppunt Klaverpolder en Industrieterrein Moerdijk dicht

Onthaald als echte filmster­ren: Mar­kland-leerlingen ontvangen diploma in Oscarstijl

23 juli ZEVENBERGEN - Speciaal voor de leerlingen van het Markland College werden de Oscars gisterenavond in Zevenbergen uitgereikt. De geslaagden werden als echte acteurs en actrices onthaald op een rode loper, om vervolgens hun diploma in ontvangst te nemen. In galakleding konden zij, na een examenjaar zonder activiteiten, toch nog gezamenlijk de schooltijd afsluiten.