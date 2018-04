Gert-Jan Heijnen uit Standdaarbuiten exposeert in Utrecht

Frans Bauer opnieuw op 1 in België

16:40 FIJNAART - Frans Bauer staat opnieuw op 1 in de Belgische hitlijst. In de Ultratop 200 kwam hij twee weken geleden met zijn album Levenslied op plek 1 terecht, vorige week verliet hij die plek even, maar nu staat hij opnieuw bij de Belgen.