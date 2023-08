Oudenbosch krijgt weer kinderfilm­pro­gram­ma: ‘Misschien wel elke week, kan ons het schelen!’

Kinderen in Oudenbosch kunnen binnenkort weer vaker in hun eigen woonplaats naar de bios. Filmtheater Fanfare start samen met Fidei et Arti een jeugdfilmprogramma op. En ze doen in de herfstvakantie óók maar meteen mee aan jeugdfilmfestival Cinekid.