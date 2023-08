Opgegroeid in de ‘rottende bieten­lucht van Dinteloord’ maakt Hoyte van Hoytema nu kans op een Oscar

DINTELOORD - Nu is hij een gevierd cinematograaf met grote kans op een Oscar, maar in zijn jonge jaren in Dinteloord moest Hoyte van Hoytema (51) zijn kostje bijeen scharrelen met diverse baantjes. ,,Ik wanhoopte niet.’’