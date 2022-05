Genieten van verlaat bevrijdingsconcert.

KLUNDERT – Kijken en luisteren naar ‘Meet The Orchestra’ het concertprogramma van Orkest Koninklijke Luchtmacht is afgelopen zaterdag door 500 aanwezigen ervaren als het neusje van de zalm. Voorzitter van Stichting Cultuur Moerdijk, Marjolein de Wit haalde in haar openingswoord aan dat dit concert eigenlijk 2 jaar eerder had moeten plaats vinden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Nu viel er opnieuw iets te vieren omdat orkest 70 jaar bestaat. Een speciaal woord had zij voor veteranen uit de gemeente Moerdijk die op de voorste rij konden meegenieten. Het orkest onder leiding van dirigent Remco van Viersen liet zich van zijn beste kant zien. Alle secties binnen het orkest kwamen uitgebreid aan bod, met fraaie arrangementen, muzikale hoogstandjes en topsolisten uit eigen orkest, Die extra applaus kregen. De grote zaal van De Niervaert was omgebouwd tot concertzaal , waarbij een op de muziek afgestemde lichtshow en indrukwekkende video beelden op de achtergrond er een mooi geheel van maakte. Onder het publiek veel mensen die een instrument bespelen in fanfare, harmonie of dweilband. Zij genoten met volle teugen en staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Technisch knap, vooral de manier waarop alles zo mooi gelijk gaat. Ja dit is hoog niveau”, stelt Jos Lammers die zelf in het Ruimte Orkest speelt. Anderen roemen weer de diversiteit in het programma wat van ingetogen, naar swingend en opzwepend gaat. Het nummer speciaal geschreven voor de inhuldiging van Prins Willem Alexander tot koning, Laudate Regem (Hulde aan de koning) bezorgde menigeen kippevel.