Genieten van de tuin van een ander met de Open Tuinendag van Groei en Bloei: ‘Druk, maar leuk’

ZEVENBERGEN/KLUNDERT – Zondag was er veel animo voor de open tuinendag van Groei en Bloei. Negen leden stelden hun tuin open voor tuinliefhebbers. Op alle plekken was veel aanloop.

Het is lastig om te stellen wie nu het meest genoot. De tuinbezitters die trots hun zorgvuldig bijgehouden tuinen showden, of de geïnteresseerden die indrukken kwamen opdoen voor hun eigen tuin. Bij Anneke en Marjo van der Laan aan de Drogedijk is hun voormalige fuchsiakwekerij in de loop der jaren uitgegroeid tot een natuurtuin met veel bamboe, vrolijke kleuren en eigen gemaakt keramiek.

De honingraat vormige perken laten een grote variatie van planten zijn. Met de Kunst en Cultuurroute in september is de tuin opnieuw te bezichtigen. Vanuit de open tuin van Karin en Erik Snel hebben bezoekers een fraaie blik op de grazende koeien. De eigenaresse meldt dat ze de liefde voor het tuinieren heeft meegekregen toen ze antikraak woonde in Rotterdam. Nu zorgen de combinatie van haar makkelijke moestuin principe met 16 verschillende planten per bak met een broeikas en tuinhuis voor een compleet geheel.

Druk, maar leuk

,,Ik had niet verwacht dat het zo druk zou worden, maar dat is wel ontzettend leuk”. Ze geeft geen garantie op de kleur van een stek van de vlinderstruik. ,,Het kan paars of wit zijn, als het niet de goed kleur is mag je hem volgend jaar komen ruilen, maar voor één euro kun je je geen bulkt vallen” , vertelt ze tegen iemand die persé een paarse wil. De Schanse Dijktuin van Coby en Meint Posthumus is eveneens prachtig. Zelf noemen zij het een verzameltuin in cottage stijl met oude fruitsoorten zoals mispel en kweekpeer. ,,Voor ons is het geen hobby meer, maar een manier van leven”.

Ook In Zevenbergen bij Marian en Wim Ooijen is het een komen en gaan van belangstellenden. Marian is druk in de weer om uitleg te geven over planten en hun groeiwijze. ,,Ik probeer de Latijnse namen te leren, zodat ik ook bij tuinreizen naar het buitenland weet waar ik het over heb”.