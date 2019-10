Gemeenteraad wél voor verhuizing Kogelvangers in Willemstad

De fracties gaan daarmee in tegen het college van burgemeester en wethouders dat eigenlijk de voorkeur heeft om het nieuwe complex op een ander deel van het terrein van de voetbalclub te bouwen: een overloopveldje achter het zwembad. Een nieuw clubgebouw voor Kogelvangers is dan niet nodig. De vereniging niet verplaatsen scheelt 1,3 tot 1,9 miljoen euro.

Quote

De gemeente studeert al een poos op gezamenlijke huisvesting voor de basisscholen Willem de Zwijger en De Singel. Het idee is om er allerlei andere voorzieningen zoals een gymzaal, kinderopvang en enkele activiteiten van Gebouw Irene aan te koppelen.

Reuring in Willemstad

De voorkeurslocatie van het college zorgde voor reuring in Willemstad, omdat betrokken partijen zoals stadstafel, de scholen en de voetbalclub opteren voor een verplaatsing van Kogelvangers. De accommodatie is verouderd, ook doorsnijdt de Grintweg het sportterrein en dat is onveilig.