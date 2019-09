Gemeentehuis Zevenbergen tijdelijk niet beschikbaar voor bruiloften, trouwen kan pas in maart 2020

Trouwen in het gemeentehuis is nog mogelijk tot het eerste weekend van november, daarna is het registreren van een partnerschap niet meer mogelijk in het gemeentehuis. Van 4 november tot 29 februari van volgend jaar blijft het gemeentehuis uitgesloten als trouwlocatie.



Volgens een woordvoerder van de gemeente is er nog niks te zien van de verbouwing. ,,De voorbereidingen zijn wel gestart, maar nu is nog niks te zien. Stellen die willen trouwen in het gemeentehuis kunnen er nog tot begin november terecht.”