Gemeente wil dat medewerkers LPM in Moerdijk komen wonen

Toename van de bevolking is van belang vanwege de leefbaarheid in die elf dorpen, zeggen B en W in de Woonvisie die ze binnenkort met de gemeenteraad willen bespreken. Op dit moment is in Moerdijk geen sprake meer van natuurlijke groei omdat er meer overlijdens dan geboorten zijn. Ook in sommige andere Nederlandse gemeenten is bevolkingsgroei momenteel vooral het gevolg van migratie oftewel verhuizingen.