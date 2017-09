Gemeente Moerdijk: Schade steenslag wordt niet vergoed

Het Moerdijkse college van B en W is niet van plan gedupeerde autobezitters van steenslag op de Markweg in Standdaarbuiten tegemoet te komen.

'Het is heel vervelend dat mensen schade hebben, maar de gemeente is niet aansprakelijk.' Dat meldt het college van burgemeester en wethouders fractievoorzitter Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk (BBM). Hij riep het college onlangs op om in overleg met de gedupeerden en de aannemer naar een minnelijke oplossing te zoeken. Hij vreest dat de rechter er anders straks aan te pas moet komen in het conflict.

Maar De Pijper hoeft er niet op te rekenen dat de gemeente de beurs zal trekken. 'Het college zal door middel van een brief betrokkenen uitgebreid informeren over de werkzaamheden en de wijze van uitvoeren. Als er dan nog vragen zijn, is het college bereid individueel met betrokkenen in gesprek te gaan', krijgt hij als mededeling.

Reparatie

In opdracht van de gemeente bracht een aannemer eerder dit jaar een slijtlaag aan op het oude asfalt van de Markweg, een 80 kilometerweg die als toegangsweg dient voor Standdaarbuiten.

Een 'slijtlaag' is een methode om met steentjes kleine scheurtjes en gaatjes in het wegdek te dichten. Het leidde tot een reeks klachten aan het adres van de gemeente over autoschade door opspattend grind; er werd destijds zelfs een speciale Facebookpagina voor in het leven geroepen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Moerdijk hebben uiteindelijk vijftien autobezitters de gemeente aansprakelijk willen stellen voor hun schade.

Het college meldt De Pijper dat 'het aanbrengen van slijtlagen een effectieve, duurzame, veilige en relatief goedkope onderhoudsmaatregel is om de levensduur van asfaltwegen te verlengen'. Slijtlagen zijn volgens B en W daarom al op vele wegen in de gemeente aangebracht. 'We vinden het heel vervelend voor de mensen die schade aan hun auto hebben als gevolg van de werkzaamheden. Desondanks zullen we in de toekomst slijtlagen blijven aanbrengen.'

Hard rijden