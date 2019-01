Gemeente Moerdijk: misschien wel rustigste jaarwisseling ooit

Video Poolse kinderen in West-Bra­bant worden ondergedom­peld in Nederlands taalbad

31 december STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Als een bang vogeltje kwam Lucas die eerste keer op school. Bijna een jaar geleden alweer zag directeur Wietse Visser van de Steenbergse Gummarusschool de Poolse kleuter komen. ,,Nooit eerder zag ik een kind dat zó diep in de jas van z'n moeder was weggekropen. Maar hij is los gekomen, hoor!”