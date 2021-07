Gemeente Moerdijk: ‘Geen appartementen in kantorencomplex Gildelaan’

Fijnaar­ters bespreken wensen voor het centrum: woningen voor jongeren, autoluw en meer levendig­heid

21 juli FIJNAART - Waarheen met het centrum van Fijnaart? Dinsdagavond was de laatste inloopavond waarop bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun wensen op tafel konden leggen. Er werd driftig gebruik van gemaakt: maar liefst 55 mensen meldden zich aan voor de digitale sessie. Het doorhakken van knopen is pas in een later stadium.