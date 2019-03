Gemeente Moerdijk gaat voorzichtig over op elektrische auto's

Interview Nadert het einde, dan staat deze huisarts dichtbij

16:57 ZEVENBERGEN - Het zijn de simpelste dingen die er het meest toe doen. Trekt de huisarts op bezoek bij een ongeneeslijk zieke patiënt wel of niet zijn jas uit? Jas uit geeft het signaal dat de dokter tijd neemt om te luisteren en niet haastig in- en uitvliegt. ,,In de basis is het bizar eenvoudig. Ja, je moet checken hoe het zit met medicatie en pijn. Maar achterover leunen en de patiënt vragen hoe het eigenlijk gaat, is zeker zo belangrijk. Goed luisteren naar wat de patiënt en zijn dierbaren wel of juist niet zeggen. Alert zijn op lichaamstaal. Daar draait het om.”