Gemeente Moerdijk dik in de rode cijfers, maar rigoureus ingrijpen niet nodig

Voor rigoureus ingrijpen is volgens wethouder van financiën Jack van Dorst geen reden. Een negatief beeld in het eerste kwartaal is niet uniek, zegt hij, al is het financiële nadeel wel groter dan in voorgaande jaren. Maar op een begroting van meer dan 100 miljoen euro is het tekort te overzien. ,,Maar we zullen zeker kritisch kijken of we op onderdelen kunnen bijsturen, ook met het oog op de komende jaren. Dat signaal halen we er wel uit.”