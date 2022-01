Gemeente Moerdijk begint onderzoek schoolcampus Klundert

De gemeente heeft vier mogelijk locaties op het oog: 1. gasfabriekterrein, ligt al langere tijd braak, maar is ook in beeld voor tijdelijke woningbouw of tijdelijk groen. 2. Niervaert, zwembad en sporthal, heeft voorkeur van schoolbestuur De Waarden vanwege de aanwezigheid van sportfaciliteiten. 3. Blauwe Hoef, nieuwbouwlocatie waar rekening gehouden kan worden met een nieuw schoolgebouw en 4. de plekken waar de scholen nu staan.

Verkeersafwikkeling is punt van aandacht

Een punt van zorg is volgens wethouder Eef Schoneveld dat niet alle grond in handen van de gemeente is. ,,Daarnaast zijn ook de verkeersstromen een punt van aandacht omdat het in geval van Het Palet om hele kwetsbare kinderen gaat. Veiligheid is sowieso belangrijk. Doel van het project is in ieder geval om te komen tot een goede huisvesting van de vier scholen in Klundert en zo mogelijk in combinatie met voor- en naschoolse opvang, jeugdhulp en een consultatiebureau.”