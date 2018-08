Geluidsschermen langs A17 bij Standdaarbuiten

Tal van woningen langs snelwegen in ons ondervinden te veel geluidshinder. Rijkswaterstaat moet volgens een woordvoerder onderzoeken welke maatregelen nodig zijn. Geluidsschermen bijvoorbeeld of stiller asfalt. Of aanpassingen aan huizen. ,,Bij het dorp Standdaarbuiten plaatsen we twee geluidsschermen aan beide zijden van de A17. We willen vooral ervaring opdoen met het doorlopen van de procedure. Zo kunnen omwonenden bijvoorbeeld een zienswijze indienen op een speciaal daarvoor ingerichte website.''