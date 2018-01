Geluidsschermen bij Heijningen moeten er hoe dan ook komen

HEIJNINGEN - Het is te zot voor woorden! Het Rijk veroorzaakt met het doortrekken van de A4/A29 veel overlast in Heijningen en de gemeente Moerdijk moet meebetalen aan een oplossing van die geluidhinder.

,,Daar kunnen we van alles van vinden, maar als we een oplossing willen is dat de enige weg die we moeten begaan", vatte Remco Heus (VVD) samen tijdens het raadsdebat.

Burgemeester Jac Klijs gaat proberen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar Heijningen te krijgen. Want als je er eenmaal geweest bent, weet je pas echt welke overlast de snelweg veroorzaakt, zei de burgemeester.

Poolshoogte

Sinds de A4/A29 in West-Brabant is doorgetrokken is het er veel drukker geworden. Mensen in Heijningen hebben daar veel last van. Dat is uit metingen gebleken en dat bleek toen het college van B en W ter plaatse poolshoogte nam.

Nu is de doortrekking van de snelweg 17 miljoen euro goedkoper uitgevallen dan was begroot. Bij Steenbergen zijn veel geluidwerende maatregelen genomen. Bij Heijningen niets. ,,In de gemeente Steenbergen zijn 4 meter hoge schermen geplaatst voor een tomatenplantje en een geit en bij onze inwoners staat niets. terwijl er 17 miljoen over is", zei Wim de Pijper (BBM).

Raadsbreed

Volgens een motie, die raadsbreed is aangenomen, heeft de minister van IenW tijdens een overleg in Den Haag door laten schemeren dat er misschien geluidsschermen bij Heijningen kunnen komen als de gemeente en de regio bereid zijn mee te betalen.

Maar hoeveel moet de gemeenteraad in de portemonnee van wethouder Kamp stoppen als hij naar Den Haag gaat? Daar ging een deel van het debat over. Krijgt hij een blanco cheque mee of moet de gemeente Moerdijk al een bedrag noemen.

Voorstel

De uitkomst was dat Jaap Kamp eerst maar eens moet gaan praten. De uitkomsten van dat overleg moet hij met de gemeenteraad bespreken en daarna kan er een voorstel komen om tot een oplossing.