Geld voor extra evenementen in Zevenbergen zit andere evenementen niet in de weg

ZEVENBERGEN - Het vrijmaken van het bedrag van 50.000 euro voor extra evenementen in het centrum van Zevenbergen zal niet ten koste gaan van bijdragen aan evenementen in andere kernen van de gemeente Moerdijk.

Dat heeft wethouder Thomas Zwiers toegezegd in de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond. In de Moerdijk Marketing pot, zoals de regeling heet die evenementen in de gemeente Moerdijk financieel ondersteunt, zit 30.000 euro.

De drie partijen PvdA, ChristenUnie en BBM stelden via een amendement voor om daar 25.000 uit te halen om in elk geval de helft van de extra bijdrage aan het Zevenbergse centrum te financieren.

Geen wenselijke situatie

,,Dat is geen wenselijke situatie”, gaf Zwiers aan, ,,want dan hou je nog maar 5000 euro over voor andere evenementen binnen en buiten de Zevenbergse kern – denk aan het Notenkrakersfestival, Klundert bij Kaarslicht en Terror Nights in Standdaarbuiten. Dat moeten we met z’n allen niet willen.”

Pleidooi

Quote Wij willen graag van te voren zien wat de plannen van het Centrum­team zijn Pauline Joosten , fractievoorzitter Moerdijk Lokaal Zijn pleidooi klonk zo overtuigend dat het amendement het niet haalde in de stemming. Het plan van het Moerdijkse college, om voor het jaar 2019 een bedrag van 25.000 euro te dekken uit de stelpost ‘nieuw beleid incidenteel’ en voor het jaar 2020 de andere 25.000 euro op te nemen binnen de reguliere meerjarenbegroting, blijft dus ongewijzigd.

Ook een ander voorstel omtrent de extra evenementensubsidie belandde in de prullenbak. Het Centrumteam Haven-Markt hoeft niet eerst aan de gemeenteraad voor te leggen wat ze precies met het geld wil doen. Daar had Moerdijk Lokaal wel om gevraagd. ,,Wij willen graag van tevoren zien wat de plannen zijn", bepleitte fractievoorzitter Pauline Joosten, ,,dus niet pas over een jaar evalueren.”

Gewoon vertrouwen

Zwiers zag dat niet zitten: ,,Als we alles moeten controleren, is de haven al klaar voordat het eerste evenement van start gaat. We moeten het Centrumteam gewoon vertrouwen in zijn keuzes; bovendien is de gemeente erin vertegenwoordigd, dus zo'n vaart zal het niet lopen.”

Steuntje in de rug