Geld van Moerdijkse huurdersvereniging wordt verdeeld over vier kernen

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de ruimte van de huurdersvereniging in Zevenbergen.

Opheffing

De huurdersvereniging smelt door een fusie samen met Bernardus Wonen en de huurdersvereniging in Dinteloord. Bij het opmaken van de rekening bleek dat Moerdijkse Waard over het jaar 2016 nog 4.000 euro overgehouden had.

Goede doelen

,,We waren er al vrij snel uit dat wij het geld wilden verdelen over goede doelen", vertelt secretaris John Ettema. ,,En we waren het er ook al snel over eens dat die verdeeld moesten zijn over verschillende kernen.""