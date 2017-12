Geld gemeente als lokkertje voor schermen tegen verkeerslawaai A4

Idee van de twee fracties: verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen en Rijkswaterstaat zijn mogelijk sneller bereid de hoognodige geluidsmaatregelen te nemen als de gemeente Moerdijk meebetaalt. Cofinanciering heet dat met een duur woord. Ze willen in de raadsvergadering van januari een motie indienen om hier werk van te maken in Den Haag.

Overschrijding

Na het doortrekken van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is het op de snelweg langs Heijningen en Helwijk aanmerkelijk drukker geworden. Omwonenden klagen steen en been over geluidsoverlast. De Moerdijkse politiek maakt zich hard voor maatregelen. Het weet zich onder meer gesteund door een onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ODW), waaruit blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden en dat schermen noodzakelijk zijn.

Toch zit er in Den Haag weinig beweging in. Van Nieuwenhuizen beloofde onlangs in een overleg met de Tweede Kamer er nog eens serieus naar te kijken, maar daar moeten Heijningen en Helwijk het voorlopig mee doen. Rijkswaterstaat had bij een bezoek afgelopen najaar min of meer dezelfde boodschap. ,,Het is teleurstellend'', zei ML-raadslid Pauline Joosten deze week in de vergadering van de raadscommissie fysieke infrastructuur.

Quote Ik heb er heel veel moeite mee om geld van de gemeente te gebruiken als lokkertje in Den Haag, maar ik kan er wel mee leven als dit de oplossing is voor inwoners van Heijningen en Helwijk Pauline Joosten. Moerdijk Lokaal

Maar omdat de minister zelf over cofinanciering begon, ziet Joosten wel kansen om de druk op te voeren. ,,Ik heb er heel veel moeite mee om geld van de gemeente te gebruiken als lokkertje in Den Haag, maar ik kan er wel mee leven als dit de oplossing is voor inwoners van Heijningen en Helwijk.''

OM-raadslid Jack Lems staat er hetzelfde in. ,,We kunnen de inwoners niet in de kou laten staan.''

Toezegging

Hans Schreuders (CDA) ondersteunt het initiatief , datzelfde geldt voor Remco Heus (VVD). ,,Een moedige poging'', aldus Heus. Maar olgens hem is het niet waar dat er Den Haag niks gebeurt. ,,Er is een toezegging gedaan door de minister.''

Ook wethouder Jaap Kamp staat er niet afwijzend tegenover. Hij is terughoudend om als gemeente financieel bij te dragen aan het oplossen van problemen die de provincie of de rijksoverheid aangaan. ,,Maar misschien kan dit het duwtje in de rug zijn dat nodig is voor een goede oplossing.''

Ronduit tegen is de fractie van Burger Belangen Moerdijk (BBM). Burgerlid Peter Stehouwer: ,,De wereld op zijn kop als je hierin meegaat. De minister accepteert dus pas dat wij een probleem hebben als we met geld over de brug komen.... Belachelijk.''

Quote De minister accepteert dus pas dat wij een probleem hebben als we met geld over de brug komen.... Belachelijk Peter Stehouwer, Burger Belangen Moerdijk