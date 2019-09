Geheugen faalt in stokoude huiselijk geweldzaak in Zevenbergen

De zaak hield de gemoederen toch al lang bezig. Het begon ruim acht jaar geleden als een ontuchtzaak. Een toen 20-jarige vrouw deed in 2011 aangifte dat ze was misbruikt en mishandeld door haar stiefvader. Dat zou zijn gebeurd tussen 1995 en 2005 toen ze nog maar vijf tot vijftien jaar oud was. Het Openbaar Ministerie maakte in het begin al de fout door te laat een dagvaarding te sturen. Daardoor was een deel van de verweten mishandelingen al verjaard. Voor de ontucht, zo oordeelde de rechtbank in Breda uiteindelijk in 2017, was onvoldoende bewijs. Daardoor werd verdachte de man alleen nog maar veroordeeld voor twee mishandelingen die na november 2003 zouden hebben plaatsgehad. Hij kreeg uiteindelijk vier maanden cel.