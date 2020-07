Gehandicapte Martijn ruimt zwerfafval op: ‘Hoop dat ik een goed voorbeeld laat zien’

Wethouder Jack van Dorst had in juni tijdens een Facebook live-sessie van de gemeente Moerdijk, waarbij inwoners vragen konden stellen, de vraag gekregen van Anita Stoop of de gemeente knijpers en vuilniszakken voor Martijn kon schenken. Voor de wethouder reden om Martijn en vader Paul uit te nodigen op de gemeentewerf in Klundert.

Voorbeeld

Martijn vertelt dat hij is aangestoken door zijn vader die al langer zwerfvuil opraapt als hij wandelt. Vijf jaar geleden heeft hij een bedrijfsongeval gehad, waardoor hij nu rolstoel gebonden is. "Ik weet dat het rommel van een ander is, maar op deze manier hoop ik een voorbeeld te stellen. Soms hebben we op woensdag ergens opgeruimd en een dag later vinden we weer van alles. Als we bezig zijn toeteren er vaak mensen die langs rijden en die steken dan hun duim op. Vaak ken ik ze niet eens. Anita was de eerste die me hielp toen ik om hulp vroeg. We hebben al van alles gevonden zoals bankpassen, rijbewijs en telefoons."