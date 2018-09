Geert Wiers: 'Ik hou ervan om me continu te blijven ontwikkelen'

Kleine brand in container bij Van Gansewin­kel in Moerdijk

12:31 MOERDIJK - De brandweer in Moerdijk is dinsdagmiddag even na twaalf uur uitgerukt voor een brand bij afvalverwerker Van Gansewinkel aan de Middenweg op industrieterrein Moerdijk. De brand was rond 12.30 uur onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die spreekt van een 'kleine brand'.