Géén walradar bij Hollandsch Diep, minister ziet geen veiligheidsprobleem: ‘Een zeer onverstandig besluit’

Dat zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk, die zich grote zorgen maakt over de veiligheid. Moerkerke drong onlangs in een brief opnieuw aan op snelle aanleg van walradar, een systeem waarmee de scheepvaart beter te volgen is. Hij deed dat mede namens Havenbedrijf Moerdijk, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.