Geen wachtrijen in stembureaus Moerdijk

De vier dames achter de stembureautafel lijken blij te zijn met het bureau waar ze zijn geplaatst.

,,Nee, we serveren vandaag geen maaltijden", zegt Bart Schuijt achter de bar. ,,Maar wel heel veel koffie." Aan de andere kant van de bar neemt een man een slok koffie. Daarna zegt hij: ,,En als de mensen vanmiddag terugkomen nemen ze een borreltje."

Spannende dag

In De Standaert in Standdaarbuiten in de fraaie, zwarte bar helemaal leeg. Eric van der Linden spreekt van een spannende dag. Hij is niet alleen de uitbater van het gemeenschapshuis, maar staat ook op de vierde plaats van de VVD-lijst in Moerdijk.

En hoe spannend het kan zijn ervoer hij vier jaar geleden. De VVD pakte toen vier zetels. Omdat Van der Linden op de zesde plek stond dacht hij naast een raadszetel te grijpen. Totdat de voorkeursstemmen werden geteld. Van der Linden werd uit bed gebeld met het nieuws dat hij toch raadslid was geworden.

Nu staat hij vierde op de lijst en hij verwacht niet dat zijn fractie kleiner gaat worden. Omdat De Standaert ook stemlokaal is, heeft hij gisteravond alle VVD-bierviltjes nog van de tafels gehaald. Maar buiten, op de vereiste afstand van de voordeur, prijkt zijn foto op een VVD-poster.

Politie

In De Ankerkuil wijzen vier kaartende senioren lachend op de verkeerd geparkeerde auto van de verslaggever. ,,Als de politie komt..." waarschuwen ze. Of de kaarters zich bij de partijkeuze hebben laten leiden door de gebeurtenissen van dinsdagavond. ,,Welnee, die dingen gebeuren. Er zitten zo veel bedrijven. En we zaten gisteravond niet in de rook", zegt een van hen.

Burgemeester Jac Klijs met enkele senioren in De Ankerkuil in Moerdijk. De discussie ging niet over politiek maar over overlast van snelgroeiende bomen.

Bovendien wijzen deze mensen op de positieve kant van het industrieterrein: ,,je hebt er wel werkgelegenheid. En denk ook aan de sponsoring." Dan schuift de automatische deur open en stapt burgemeester Jac Klijs binnen. Zijn auto staat net zo fout geparkeerd als die van de verslaggever. Andermaal gaat het niet over de brand maar over de overlast van te grote bomen. Waarbij Klijs aangeeft dat ie zelf ook niet van grote bomen houdt. Meer van open ruimte en licht.

Wachten

In De Stad Klundert zit het stembureau te wachten. Te wachten en te wachten. In de Molenstraat is geen kip te zien, dus op korte termijn zal het ook niet druk worden in de voormalige kerk, die nu voor het eerst als stembureau is gebruik is. De poster van Désirée Brummans van het CDA lijkt de voordeur van De Stad Klundert vanaf een poster op Pension Klundert goed in de gaten te houden.

De dames en heer van het stembureau zitten prachtig in het midden van het culturele centrum. Met aan weerszijden glas-in-lood. ,,Het is koud,"zegt een van de dames, terwijl ze haar ellebogen met haar handen warm houdt. Ze knikt met haar hoofd richting een kapot glas-in-loodraampje. ,,Daar komt de kou langs naar binnen."