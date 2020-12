Geen vuurwerk, geen carbidschieten... wat kan er dan wél?

Update Basis­school in Klundert vijf dagen gesloten na coronabe­smet­tin­gen bij meerdere leerkrach­ten

30 november KLUNDERT - In de afgelopen dagen zijn verschillende leerkrachten van Basisschool de Rietvest in Klundert positief getest op het coronavirus. De schoolleiding heeft daarom besloten om de school in ieder geval deze hele week te sluiten. Maar ook al is de school dicht, Sinterklaas vergeet de leerlingen niet.