Geen voorzitter OVZ: 'Onhandig, maar geen ramp'

Bestuurslid Dick Hartmann, van Hartmann Juweliers aan de Zuidhaven, is de eerste om dat toe te geven. ,,We missen de voorzitter wel, maar we verdelen de taken onderling. Zo zitten we met vijf ondernemers in de centrumplan-commissie om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de haven. En ik moet zeggen: tot nog toe verloopt de samenwerking met de gemeente, centrummanager en aannemer heel vlot. Ze doen echt hun best: er is een centrummanager aangesteld, een compensatieregeling in het leven geroepen en we zitten regelmatig met hen aan tafel."