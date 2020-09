Geen vergunning, dus tóch geen 11-11 in Zeuvebultelaand: ‘Het is niet anders’

Aantal positieve tests in Moerdijk op hoogste niveau in maanden

23 september ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De afgelopen week kregen veertien inwoners van de gemeente Moerdijk te horen dat zij een positieve uitslag hadden na een bezoek aan de coronateststraat: eentje meer dan de week daarvoor. Daarmee is het aantal gemelde besmettingen in Moerdijk nu al twee weken op rij hoger dan het in maanden is geweest.