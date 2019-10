Geen toneelstuk, maar muziek en beelden bij de voorstelling 'Vrij Land’ in Zevenbergen

Digitalise­ring sluipt modeltrei­nen binnen tijdens West-Brabantse Modelspoor­da­gen: ‘Alleen zal de wereld dit nooit zien’

27 oktober ETTEN-LEUR - ,,Het is nooit af, je wil het altijd verbeteren", zegt Ruud Kalman, voorzitter van Modelspoorgroep Zevenbergen. Een treintje passeert de miniatuurversie van station Zevenbergen en rijdt richting de reusachtige oude suikerfabriek. De West-Brabantse Modelspoordagen bij de KSE in Etten-Leur herbergt nu eenmaal méér dan alleen modeltreinen. Het is de fascinatie voor modelbouw. Voor techniek. Voor friemelen.