Geen sprake van slecht bommenonderzoek haven Zevenbergen

Moerdijk aast op proef zeehaven: vervoer nodig? Busje bellen!

15 november MOERDIJK - Openbaar vervoer op afroep op doordeweekse dagen. Als het aan wethouder Thomas Zwiers ligt, gaan bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk daar proef mee draaien. ,,We kijken of er interesse is, want voor zo’n experiment moet je wel massa hebben.”