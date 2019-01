Geen reddingsvest, geen reling en ijskoud water: daarom verdronk deze matroos in de haven van Moerdijk

MOERDIJK - Het bemanningslid van het Nederlandse containerschip A2B Future dat op 30 december 2016 overboord sloeg tijdens het lossen in de haven van Moerdijk, is overleden omdat hij geen reddingsvest droeg.

Dat is de conclusie van prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, vermeld in een rapport voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vandaag is gepubliceerd. ,,Hoe het betrokken bemanningslid precies overboord kon vallen op 30 december 2016 heeft niemand gezien", verklaart de onderzoekster.

Rond het vriespunt

,,Feit is dat hij door het ontbreken van een valbeveiliging, zoals een reling, van de luiken in het water kon vallen. Het bemanningslid droeg geen reddingsvest en kort nadat hij te water was geraakt, kon hij niet meer zelfstandig boven water blijven. De watertemperatuur lag op die dag rond het vriespunt. Door een combinatie van onderkoelingsverschijnselen en mogelijke, door de val veroorzaakte verwondingen is het slachtoffer uiteindelijk in het ziekenhuis overleden.”

Matroos

Het schip lag op het moment van het ongeluk gemeerd in de centrale insteekhaven van Moerdijk. Het bemanningslid, een ervaren matroos van Indonesische nationaliteit, was bezig met het losmaken van containers zodat die gelost konden worden. Tijdens deze werkzaamheden is hij overboord gevallen. Direct na het ongeval kwam, met assistentie van diverse vaartuigen en hulpdiensten, een reddingsoperatie op gang. Na ongeveer 50 minuten zoeken is het slachtoffer gevonden en uit het water gehaald. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis waar hij later is overleden.

Juiste voorlichting

Ter voorkoming van dit soort ongevallen wijst Van Asselt op het nut van juiste voorlichting en onderricht bij het werken op hoogte. ,,Dit vraagt om duidelijke procedures en een besef van de risico’s die zich voor kunnen doen en de daarbij behorende beschermingsmiddelen.” De Onderzoeksraad verwacht van de partijen die samenwerken in het laad- en losproces dat ze onder andere zorgdfragen voor een gezamenlijk veiligheidshandboek en trainingen geven aan medewerkers.