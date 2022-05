Geen Oldtimerfestival Moerdijk, wel een meeting: ‘Warmlopen voor volgend jaar’

MOERDIJK - Er zijn eind augustus weer klassieke auto’s te bewonderen in het dorp Moerdijk, maar Stichting Nostalgisch Moerdijk ziet af van een groot Oldtimerfestival. ,,We houden het dit jaar bij een meeting”, zegt voorzitter John Geleijns.

Op zondag 28 augustus komen rond de dorpshaven van Moerdijk liefhebbers van oldtimers weer aan hun trekken. Maar het evenement, dat altijd vele duizenden bezoekers trekt, blijft beperkt tot één dag. ,,En we houden er geen braderie en kermis bij.”

Dat besluit is begin dit jaar al genomen, aldus Geleijns. ,,Op dat moment was door corona nog onduidelijk wat de mogelijkheden zouden zijn. Toen hebben we ervoor gekozen om wel iets te organiseren, maar het klein te houden, zodat we het makkelijk zouden kunnen afgelasten. We wilden geen risico nemen omdat we het festival al twee keer hebben moeten afblazen.”

De voorzitter ziet de editie van dit jaar als ‘warmlopen voor volgend jaar’. ,,Dan willen we weer als vanouds uitpakken.”

Metamorfose dorpshaven

Het zag er aanvankelijk naar uit dat er dit jaar helemaal geen oldtimers naar Moerdijk konden komen vanwege de metamorfose van de dorpshaven en omgeving. Deze omvangrijke klus met de naam Havenfront is echter uitgesteld en rijdt het festival ook volgend jaar augustus niet in de wielen.

,,We hebben daar over gesproken met de gemeente. Er zijn volgend jaar wel werkzaamheden in het gebied, maar die liggen rond de zomer stil. Dus dan kunnen we ons festival gewoon houden. Het ziet ernaar uit dat we er in 2024 door al het werk echt niet terecht kunnen.”

Het plan Waterfront bestaat uit een opknapbeurt van de oude dorpshaven en omgeving. In de nieuwe haven krijgt pleziervaart de ruimte. Vanuit het dorp komt een trap naar de haven, met op de dijk een wandelpad. Verde is er ruimte voor twee complexen met in totaal dertig appartementen, een horecagelegenheid, een vrijstaande woning en voor groenontwikkeling.