Geen nieuwe locatie voor doorgestreepte speelplek Kreitenborg in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Er wordt niet gezocht naar een nieuwe locatie, nu er een streep is gezet door de speelplek aan de Kreitenborg in Zevenbergen. Daartoe heeft wethouder Jack van Dorst besloten.

,,We houden het bij de speelplek op het schoolplein van De Arenberg. Als het plein niet toegankelijk is in verband met de buitenschoolse opvang, dan is dat spijtig voor de kinderen in de buurt maar het is niet anders.”

Van Dorst had de wens van de kinderen om altijd een speelplek te hebben, graag willen inwilligen, zegt hij. ,,Maar we hebben natuurlijk ook rekening te houden met omwonenden.”

Quote De nieuwe plek was meer een extraatje Jack van Dorst , Wethouder gemeente Moerdijk

,, Overigens levert het in essentie ook geen probleem op, er is namelijk al een speelplek op die locatie. De nieuwe plek was meer een extraatje. Als de inwoners met een alternatief komen dat draagvlak heeft onder alle betrokkenen willen wij dat met alle plezier alsnog realiseren. De deur blijft open staan.”

Wel een fout

Over de komst van de speelplek is veel te doen geweest. Bewoners van de Kreitenborg beweren dat ze niet correct geïnformeerd zijn geweest. De gemeente Moerdijk denkt er iets anders over, al geeft ze wel een fout toe. ,,Wij hebben voor de eerste inspraakbijeenkomst alle bewoners in de wijk uitgenodigd met een huis-aan-huis brief", legt Van Dorst uit.

In gesprek met bewoners

,De strekking van zo'n brief is dat we na gaan denken over de speelplekken in de wijk. Locaties zijn op dat moment nog niet bekend; daarover gaan we juist in gesprek met inwoners. Kennelijk was de uitnodiging voor de inwoners die nu bezwaar maken geen aanleiding om naar de bijeenkomst te komen. We hebben ze niet mogen verwelkomen.”

Via Facebook

,,Voor de tweede bijeenkomst hebben we persoonlijk alleen mensen uitgenodigd die bij de eerste bijeenkomst aanwezig waren en hun mailadres hebben achtergelaten. Daarnaast hebben we via Facebook en andere algemene kanalen mensen uitgenodigd.”

Per ongeluk foute straatnaam

,,Na dit traject staan de locaties in principe vast. Dan volgt de fase waarin een ontwerp wordt gemaakt en inwoners nog kunnen reageren op het ontwerp. In dat stadium is per ongeluk een foute straatnaam op de site gezet. Dat is natuurlijk niet goed, maar vergeet niet dat de locatie feitelijk al vaststond.”

Alle omwonenden