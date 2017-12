Geen menukeuze bij kersverse De Pastorie in Klundert, wel 'onbezorgd genieten'

112-overzicht Bestuurder spoorloos na ongeluk, beroving in Breda en henneptoppen aangetroffen aan de Smalle Reep

14 december Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.