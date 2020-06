‘Geen medisch lab op plek minibos’

Florentine (65) ‘prutst’ drie uur per dag aan haar muizenhuis; een ware trekpleis­ter

19:55 KLUNDERT - Toen Florentine Schmitz (65) uit Klundert jong was, verzon haar vader de wildste avonturen over een muizenfamilie. Die jeugdherinnering bleef haar zo bij, dat ze die combineerde met haar hobby om poppenhuizen te maken. Haar muizenhuis is inmiddels een ware trekpleister voor kinderen uit de buurt.