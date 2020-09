Geen lichtjesoptocht in Standdaarbuiten volgend jaar: ‘We durven de verantwoordelijkheid niet aan’

In Etten-Leur werd vorige week besloten om de optochten niet door te laten gaan. In Zeuvebultelaand (Zevenbergen) en het Kleigat (Fijnaart) is nog niet beslist wat er gebeurt met de optocht. ,,Wij willen eerst komende zaterdag afwachten”, zegt Stefan Schoneveld, van Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ). ,,Het verbaast mij een beetje dat er in Standdaarbuiten al is besloten de optocht af te lasten. We kunnen beter met alle verenigingen samen afstemmen wat we gaan doen.”