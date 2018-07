Geen latere sluittijd voor horeca in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Het Moerdijkse college van B en W ziet geen aanleiding om de sluitingstijden voor de horeca aan te passen, laat het weten. Daar had raadslid Murat Tolu van Onafhankelijk Moerdijk per brief om gevraagd.

Cafés en eetgelegenheden in Zevenbergen zouden in het weekend later dan 2.00 uur moeten kunnen sluiten. Tolu zei te spreken namens jongeren en caféhouders.

BomaX

Het uitgaansleven van de Moerdijkse jeugd ligt volgens het collega niet in de gemeente Moerdijk, luidt het antwoord. Discotheek BomaX in de Kerkstraat, later geswitcht naar nachtcafë, hád ruimere openingstijden en heeft het ook niet gered.

Overbodig